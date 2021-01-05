Başkent’in 110 günlük suyu kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABB Başkanı Mansur su tüketimindeki israfın önüne geçilmesi amacıyla “Kademeli Su Faturası” meclis toplantısı gündemine taşıyacak. Uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda sosyal yardım alan ailelere suyun metreküp birim fiyatı 1 TL’ye indirilecek. Tarifeye göre, 10 metreküp ve üzeri su kullanan aboneler 7,5 TL, 15 metreküp ve üzeri su tüketimi yapan aboneler ise 9 TL ödeyecek.

Dünyada yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkileri Türkiye’de de kendini göstermeye başladı. Yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranları alarm verirken Ankara’daki barajlarda da doluluk oranları düştü. ABB Başkanı Mansur Yavaş, su israfının önüne geçecek formüller üzerinde çalışırken 11 Ocak’ta toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne, “Kademeli Su Faturası” uygulamasına geçilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık Yazısını sunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iklimle mücadele konusunda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen kademeli tarife, Meclis’te oylanacak.

GÜNDE 250 LİTREDEN FAZLA SU TÜKETİLİYOR

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarına ilişkin bilgi verdi. Kayıp kaçak su durumları da dahil edildiğinde Başkent’te kişi başına günlük su tüketiminin 250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

“Küresel su krizinden ne yazık ki Başkentimiz de payına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üzerine pandemi şartları da eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına bağlı olarak barajlar alarm veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da yüksek. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya da özen göstermek zorundayız.”