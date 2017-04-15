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  1. 15 Nisan 2017 09:59

Başkent’te referandum günü ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY referandumun yapılacağı 16 Nisan Pazar günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

Başkent’te referandum günü ulaşım ücretsiz
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum oylamasında, vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 9/J ve 11. Maddeleri gereğince, toplu taşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesini kararlaştırdı.
Bu karar doğrultusunda; EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY, referandumun yapılacağı 16 Nisan Pazar günü ücretsiz olacak. Gün boyu ücretsiz çalışacak toplu taşıma araçlarıyla Başkentlilerin ve sandık görevlilerinin intikalleri sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca EGO otobüs seferlerini ihtiyaca göre artıracak ve olmayan bölgelere de seferler düzenleyebilecek.

İHA

ankaray , ego , toplu taşıma , metro , ankara