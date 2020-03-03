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  3. 03 Mart 2020 18:56

Bebek katili Öcalan ailesiyle görüştü

Terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan ve İmralı’da bulunan diğer 3 tutuklu yakınlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Bebek katili Öcalan ailesiyle görüştü
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İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve İmralı’da tutulan Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın aileleri İmralı’ya giderek görüşme gerçekleştirdi. İmralı Adası'ndan sonra gerçekleşen ilk görüşme oldu.

Asrın Hukuk Bürosu Avukatları sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda, “İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz Sn. Abdullah Öcalan, Sn. Ömer Hayri Konar ve Sn. Veysi Aktaş’ın aileleri bugün aile ziyareti kapsamında müvekkillerimizle görüşme gerçekleştirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.
 

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