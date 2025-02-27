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Bebek katili Öcalan'ın açıklaması bekleniyor! Saat verildi...

Bebek katili Öcalan'ın açıklaması bekleniyor! Saat verildi...
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DEM Parti'nin İmralı heyetinin bugün İmralı'da ziyaret edeceği eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın aylardır beklenen açıklamasını bugün yapması bekleniyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasında bulunmuştu.

O günden bu yana süren DEM Parti - İmralı görüşmelerinde kritik gün geldi. DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti.

DEM Parti'nin İmralı heyetinin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajını bugün okunması bekleniyor.

İlk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da heyette bulundu. 

Açıklamada, "Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıkmıştır" denildi.

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep etmiş ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'dan yapılacak açıklamanın videolu olmasının mevzuata uygun olmadığını ifade etmişti.

DEM Parti heyetinin İmralı'ya bugün yaptıkları ziyaretinin ardından saat 17.00'da İstanbul'da kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.

 

Etiketler abdullah öcalan PKK terör dem parti imralı terörist bebek katili
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