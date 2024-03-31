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Behzat Ç. Başkan mı oluyor ? Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz

Behzat Ç. Başkan mı oluyor ? Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
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31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerde en merak edilen isimlerden biri CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu oluyor.

'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 53,16 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Beşikçioğlu'nun en yakın rakibi ise MHP'li Enver Demirel. MHP'li adayın oy oranı %34,25. 

Etiketler Erdal Beşikçioğlu etimesgut ankara
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