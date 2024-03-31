Behzat Ç. Başkan mı oluyor ? Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerde en merak edilen isimlerden biri CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu oluyor.
'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 53,16 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Beşikçioğlu'nun en yakın rakibi ise MHP'li Enver Demirel. MHP'li adayın oy oranı %34,25.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol