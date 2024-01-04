Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam geldi
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV zammı yürürlükte. 2023'te rekor üstüne rekor kıran akaryakıt fiyatlarına dün TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2023 enflasyonu sonrasında "otomatik ÖTV zammı"yla yeni yıla da zamla girmiş oldu. İşte zam sonrası ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte akaryakıt ve içkiye gelecek özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı da anında netleşti. Buna göre son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatları yeni güne dev bir zamla başladı.
ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 olan ÖTV tutarı 8.86 liraya, LPG’de 5.77 olan tutar 7.25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 16 Temmuz'da 5'er TL'lik artış yapılmıştı.
ÖTV zammı sonrası motorine indirim geliyor
Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişimi olmayacak.
Erdoğan'ın zam yapmama, zam oranı değiştirme yetkisi vardı ama...
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
3 Ocak 2024 Çarşamba günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 35,20 TL
Motorin fiyatı: 37,79 TL
LPG fiyatı: 18,95 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,75 TL
Motorin fiyatı: 39,35 TL
LPG fiyatı: 18,91 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,59 TL
Motorin fiyatı: 40,22 TL
LPG fiyatı: 19,72 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38,17 TL
Motorin fiyatı: 40,80 TL
LPG fiyatı: 19,90 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,21 TL
Motorin fiyatı: 40,76 TL
LPG fiyatı: 18,42 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 37,59 TL
Motorin fiyatı: 40,27 TL
LPG fiyatı: 19,47 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 37,86 TL
Motorin fiyatı: 40,44 TL
LPG fiyatı: 19,21 TL
Kars
Benzin fiyatı: 38,10 TL
Motorin fiyatı: 40,71 TL
LPG fiyatı: 18,90 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 37,71 TL
Motorin fiyatı: 40,33 TL
LPG fiyatı: 19,76 TL
Rize
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 40,46 TL
LPG fiyatı: 20,11 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 37,83 TL
Motorin fiyatı: 40,47 TL
LPG fiyatı: 19,79 TL
Van
Benzin fiyatı: 38,22 TL
Motorin fiyatı: 40,79 TL
LPG fiyatı: 20,05 TL
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