Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam geldi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV zammı yürürlükte. 2023'te rekor üstüne rekor kıran akaryakıt fiyatlarına dün TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2023 enflasyonu sonrasında "otomatik ÖTV zammı"yla yeni yıla da zamla girmiş oldu. İşte zam sonrası ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte akaryakıt ve içkiye gelecek özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı da anında netleşti. Buna göre son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatları yeni güne dev bir zamla başladı.

Hatırlanacağı gibi geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı duyuru ile son altı ayda meydana gelen değişim oranının TÜİK tarafından yüzde 25.61 oranında hesaplandığını, buna göre ÖTV tutarlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. ÖTV artışıyla birlikte benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira, LPG’ye ise 1 liralık zam yapıldı.

ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 olan ÖTV tutarı 8.86 liraya, LPG’de 5.77 olan tutar 7.25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 16 Temmuz'da 5'er TL'lik artış yapılmıştı.

ÖTV zammı sonrası motorine indirim geliyor

Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişimi olmayacak.

Erdoğan'ın zam yapmama, zam oranı değiştirme yetkisi vardı ama...

Öte yandan otomatik ÖTV zammı pompa fiyatlarına yansırken, Cumhurbaşkanı’nın otomatik zammı yaptırmama veya farklı tutarlarda uygulatma yetkisini kullanmadı ve benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira, LPG’ye ise 1 liralık zam geldi.