Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha

Türkiye 2024 yılında da 2023 yılında olduğu gibi zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyor. Bugün 1,38 TL zamlanan motorine de, benzine de bir zam daha geliyor. Motorine beklenen zam 1,40 TL, benzine ise beklenen zam 2 TL olarak duyuruldu. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER3COM

2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlerde zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de zamla girdiğimiz 2024 yılı zamlarla devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

Ancak yeni yıl da geçen yıl gibi daha ilk günlerinden zam olup üstümüze yağmaya başladı.

Motorine bugünden itibaren ( 30 Ocak Salı günü itibariyle ) geçerli olmak üzere 1,38 TL'lik bir zam daha geldi.

Ancak kötü haber bununla kalmadı.

Yarından itibaren ( 31 Ocak Çarşamba geçerli olmak üzere motorine 1,40 TL’lik, benzine ise 2 TL’lik yeni birer zam daha gelmesi bekleniyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

30 Ocak 2024 Salı günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,07 TL

Motorin fiyatı: 42,38 TL

LPG fiyatı: 20,41 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,38 TL

Motorin fiyatı: 41,62 TL

LPG fiyatı: 20,37 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,29 TL

Motorin fiyatı: 42,57 TL

LPG fiyatı: 20,19 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,80 TL

Motorin fiyatı: 43,157 TL

LPG fiyatı: 20,37 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,89 TL

Motorin fiyatı: 41,83 TL

LPG fiyatı: 19,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,23 TL

Motorin fiyatı: 42,65 TL

LPG fiyatı: 19,94 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,46 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

LPG fiyatı: 19,68 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,82 TL

Motorin fiyatı: 43,23 TL

LPG fiyatı: 19,37 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,35 TL

Motorin fiyatı: 42,69 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,49 TL

Motorin fiyatı: 42,83 TL

LPG fiyatı: 20,58 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,46 TL

Motorin fiyatı: 42,84 TL

LPG fiyatı: 20,26 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,87 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 20,52 TL