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Benzine zam geldi

Benzine zam geldi
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Brent petrol fiyatlarının ve Dolar kurunun yükselişe geçmesinin ardından yeni gün yine, yeniden bir akaryakıt zammıyla başladı... İşte zam sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geçen ay TÜİK'in yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından akaryakıta son olarak temmuz ayının başında ÖTV zammı yapılmıştı.

Benzin, motorin ve otogazda (LPG) maktu ÖTV tutarları altı aylık üretici enflasyonu kadar zamlanmış, böylelikle benzin ve motorinde 2 TL'nin üzerinde vergi zammı gerçekleşmişti.

Bu zammın ardından brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında 6 Ağustos 2024 Salı itibariyle litre fiyatına 1 TL 73 Kr indirim gelen benzin fiyatlarına bugün itibariyle yeniden zamlandı.

Benzinin litre fiyatına 85 kuruş olarak zam yapılırken, motorin ve LPG'de ise fiyat değişikliği olmadı.

İşte 15 Ağustos Perşembe itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,95 TL
Motorin fiyatı: 44,30 TL 
LPG fiyatı: 24,26 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,541 TL
Motorin fiyatı: 43,84 TL 
LPG fiyatı: 24,35 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,41 TL 
Motorin fiyatı: 44,84 TL
LPG fiyatı: 24,31 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,77 TL
Motorin fiyatı: 45,19 TL
LPG fiyatı: 24,56 TL 

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,97 TL
Motorin fiyatı: 45,35 TL
LPG fiyatı: 24,46 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,93 TL
Motorin fiyatı:  45,31 TL
LPG fiyatı: 24,01 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,20 TL
Motorin fiyatı: 44,64 TL
LPG fiyatı: 24,06 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,58 TL
Motorin fiyatı: 44,94 TL
LPG fiyatı: 23,92 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,70 TL
Motorin fiyatı: 45,05 TL
LPG fiyatı: 23,99 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,06 TL 
Motorin fiyatı: 45,39 TL
LPG fiyatı: 23,74 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,92 TL
Motorin fiyatı: 44,15 TL
LPG fiyatı: 23,93 TL 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,44 TL 
Motorin fiyatı: 44,90 TL
LPG fiyatı: 24,14 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  45,63 TL 
Motorin fiyatı: 45,04 TL
LPG fiyatı: 24,78 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,53 TL
Motorin fiyatı: 44,89 TL
LPG fiyatı: 23,91 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,70 TL 
Motorin fiyatı: 45,08 TL
LPG fiyatı: 25,11 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,67 TL 
Motorin fiyatı: 45,06 TL
LPG fiyatı: 24,63 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,08 TL 
Motorin fiyatı: 45,43 TL
LPG fiyatı: 24,87 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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