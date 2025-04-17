Berkay Gezgin'den Cem Küçük hakkında suç duyurusu: ''Zavallıca değil mi, ayıp değil mi?''
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Gazeteci Cem Küçük'ün ''İBB şirketlerinden 1 milyon TL aldı'' dediği ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin, Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük katıldığı programda ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı ve CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin'i hedef alarak ''İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldı'' iddiasında bulunmuştu.
Gezgin ise ''Ben geçen sene harçlığımı çıkarmak içibn otelde resepsiyonist olarak çalıştım'' yanıtını verdi.
GEZGİN'DEN KÜÇÜK'E SUÇ DUYURUSU: "ZAVALLICA DEĞİL Mİ?"
Gezgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Küçük hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.
Gezgin, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cem Küçük için şu ifadeleri kullandı:
"Kendisi benim babam yaşında, 21 yaşında bir gence iftira atmak zavallıca değil mi ayıp değil mi günah değil mi?"
Cem Küçük’ün kamuoyunu yanıltmaya ve şahsıma yönelik gerçek dışı ve iftira içeren beyanları nedeniyle, kendisi hakkında gerekli yasal süreç başlatılmış olup suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. pic.twitter.com/4OqABfVuIP— Berkay Gezgin (@berkaygezginn) April 17, 2025
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