Bilboardlardaki Ekrem İmamoğlu ilanları için dikkat çeken iddia

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinin İstanbul’da astığu afişlerin emniyet tarafından toplatılması için mahkemeye ‘talimat’ verildiği iddiasıyla polislerin WhatsApp grubundaki mesajları paylaştı.

Bugün CHP tarafından İstanbul sokaklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) davasıyla ilgili “İddialar fos çıktı” diye yazılı pankartlar billboardlara yapıştırıldı.

Pankartlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2019’daki seçimlerle ilgili “Hayatımda Bu kadar şaibeli bir seçimi ilk kez görüyorum” ifadelerine yer verildi. Konuya dair dava kapsamında bütün sanıkların beraat edildiği belirtilen pankartta “Bu iddialar fos çıktı” dendi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Twitter hesabındaki paylaşımında kendisiyle iletişime geçen polislerin ‘afişleri toplatmak için emir aldıklarını söylediklerini’ yazdı.

Bir polis merkezinin WhatsApp grubu olduğu anlaşılan yazışmalarının ekran görüntüsünü paylaşan Bakan, şunları kaydetti: “Az önce polis kardeşlerimiz CHP İstanbul İl Bşk. Hazırladığı afişlerle ilgili bu yazışmayı gönderdi. ‘Sayın vekilim, biz devletin polisiyiz, AKP’nin polisi değiliz. Bu koşullarda nasıl polislik yapacağız? Talimatla mahkeme kararı mı alınır, teşkilat rahatsız.'”

CHP’li vekil daha sonra hesabını etiketlediği İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a seslendi: “Bunu açıklamak zorundasın. AKP il başkanı gibi davranmak istiyorsan üzerindeki üniformayı çıkart. Eğer bu afişlerle ilgili bir toplatma kararı çıkarsa bu yargıya talimat verilmiş demektir.”