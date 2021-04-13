Bilim Kurulu üyesinden olay açıklama: Yazın vaka sayıları gizlendi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klinik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

'VAKA SAYILARI GİZLENDİ'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandeminin başında Türkiye'nin güzel bir mücadele verdiğini ifade etti. Prof. Yavuz açıklamasına, "Sonra zannedildi ki 'bilim ekonomiyi engelliyor' oysa o mücadele o şekilde devam etseydi ekonomi açısından da... Bu bilimsel olarak kanıtlıdır. Oradan sonra zaten sıkıntı başlamış oldu. Oradan sonra kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klinik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" dedi.