  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bilim Kurulu üyesinden olay açıklama: Yazın vaka sayıları gizlendi

Bilim Kurulu üyesinden olay açıklama: Yazın vaka sayıları gizlendi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klinik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

'VAKA SAYILARI GİZLENDİ'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandeminin başında Türkiye'nin güzel bir mücadele verdiğini ifade etti. Prof. Yavuz açıklamasına, "Sonra zannedildi ki 'bilim ekonomiyi engelliyor' oysa o mücadele o şekilde devam etseydi ekonomi açısından da... Bu bilimsel olarak kanıtlıdır. Oradan sonra zaten sıkıntı başlamış oldu. Oradan sonra kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klinik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" dedi.

Etiketler vaka vaka sayıları bilim kurulu vaka sayıları gizlendi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soğuk ve kar yağışı yurdu terk ediyor! İşte 5 günlük hava durumu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan evlilik yıl dönümü paylaşımı
Bahçeli: ''Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz''
Habertürk canlı yayınında ''dekolte'' uyarısı
Taksici, müşterisinin 4 bin dolarını böyle çaldı
Fatih Altaylı: Tam kapanma olmayacak
Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı
CNN Türk muhabirinin canlı yayındaki zor anları
Bakan Koca'nın işaret ettiği kentte vakalar 4'e katlandı
TEM'de feci kaza! Kağıt gibi ezdi; görenler gözlerine inanamadı!