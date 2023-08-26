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Binlerce taraftarın kişisel bilgileri çalındı

Binlerce taraftarın kişisel bilgileri çalındı
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Vodatech Bilişim'e yapılan siber saldırı sonucu binlerce Beşiktaş taraftarının kişisel verileri sızdırıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Beşiktaş Sportif Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ adına yeni bir veri ihlali yaşandığını açıkladı.

KVKK'nin açıklamasına göre Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganlar, bu siber saldırıda sunucularda depolanan tüm verileri şifrelediler. İhlalden etkilenen veri kategorileri arasında kimlik bilgileri, iletişim detayları, müşteri işlem bilgileri ile görsel ve işitsel kayıtlar yer alıyor.

İlk olarak 27 bin 920 kişinin bu ihlalden etkilendiği aktarıldı. Puma, veri ihlali hakkında bilgi almak isteyenleri internet sitesi ve e-posta adreslerine yönlendirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Veri sorumlusu sıfatını haiz Puma Spor Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin; Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ sunucularına yapılan siber saldırı sonucu depolama aygıtlarında bulunan verilerin şifrelenerek erişilemez duruma gelmesiyle gerçekleştiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 27.920 olduğu ancak bu sayısının gelen görüşme taleplerine göre hesaplandığı, tekil kişi sayısının belirlenemediği,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıtlar olduğu ancak olaya ilişkin incelemelerin devam ettiği,

İlgili kişilerin www.bjk.com.tr internet sitesi ve kvkk@bjk.com.tr e-posta adreslerinden veri ihlali ile ilgili bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir."

Etiketler beşiktaş Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) hacker siber saldırı
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