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Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı

Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı
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Çanakkale Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla kent sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Çanakkale Valiliği'nce, orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale’deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 15 Eylül’e kadar girişlerin yasaklandığı belirtilen yazılı açıklamada, "Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, Çanakkale ili 2024 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İHA

Etiketler Çanakkale orman yangını ormana giriş yasağı
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