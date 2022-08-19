  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilginç olay: Arkadaşı arabaya kilitleyip kaçınca arabada mahsur kaldı

Bir ilginç olay: Arkadaşı arabaya kilitleyip kaçınca arabada mahsur kaldı

Bir ilginç olay: Arkadaşı arabaya kilitleyip kaçınca arabada mahsur kaldı

Şişli’de şehir dışından gelerek arkadaşı ile birlikte oturduğu aracının içerisinde kilitli kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Cinderesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece sokak üzerinde bulunan sitenin otoparkına gelen Oktay B. ve arkadaşı araç içerisinde oturmaya başladı. Bir süre araç içerisinde arkadaşıyla birlikte alkol alan Oktay B. uykuya daldı. Diğer arkadaşı bu sefer uyuyan Oktay B.’yu araç içerisinde kilitleyerek kayıplara karıştı. Saatler sonra site sakini bir vatandaş ise araç içerisinde hareketsiz bir şekilde bir kişinin olduğunu görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kurtulunca ilk işi sigara yakmak oldu

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan kişiyi çıkarmak için otomobilin camını kırdı. Camın kırılması üzerine kurtulan genç ise hiçbir şey olmamış gibi sigara yaktı. İtfaiye ekiplerinin kırdığı cam sonrası kurtulan gencin sergilediği hareketler ise ekipleri de şaşırttı.

Yol kenarında erkek cesedi bulundu!
Öte yandan arkadaşı tarafından araç içerisinde kilitlediği iddia ettiği arkadaşına ise ulaşamadığı öğrenildi.

Etiketler ARABA KİLİT
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Starbucks'tan sürpriz hamle! İsmi de logosu da değişti
Selçuk Geçer dolar ve altın için yıl sonu tahminini açıkladı
Depoları doldurun! Dev zam geliyor
Mehmet Barlas, Davutoğlu'nu eleştirmek isterken Erdoğan'ı eleştirdi
Genç kadın elleri, ayakları ve ağzı bağlı bulundu, gerçek ortaya çıktı
İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! Taşınma süreci başladı
İstanbul'da lüks sitede kira zammı savaşı: 13 yaralı, 8 gözaltı var
Ümit Özdağ'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
26 ildeki son seçim anketinden sürpriz sonuçlar
İslam Memiş erken seçim için tarih verdi