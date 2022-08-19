Bir ilginç olay: Arkadaşı arabaya kilitleyip kaçınca arabada mahsur kaldı

Şişli’de şehir dışından gelerek arkadaşı ile birlikte oturduğu aracının içerisinde kilitli kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Cinderesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece sokak üzerinde bulunan sitenin otoparkına gelen Oktay B. ve arkadaşı araç içerisinde oturmaya başladı. Bir süre araç içerisinde arkadaşıyla birlikte alkol alan Oktay B. uykuya daldı. Diğer arkadaşı bu sefer uyuyan Oktay B.’yu araç içerisinde kilitleyerek kayıplara karıştı. Saatler sonra site sakini bir vatandaş ise araç içerisinde hareketsiz bir şekilde bir kişinin olduğunu görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kurtulunca ilk işi sigara yakmak oldu

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan kişiyi çıkarmak için otomobilin camını kırdı. Camın kırılması üzerine kurtulan genç ise hiçbir şey olmamış gibi sigara yaktı. İtfaiye ekiplerinin kırdığı cam sonrası kurtulan gencin sergilediği hareketler ise ekipleri de şaşırttı.

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Öte yandan arkadaşı tarafından araç içerisinde kilitlediği iddia ettiği arkadaşına ise ulaşamadığı öğrenildi.