  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi

Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi

Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi
Güncelleme:

Uşak’ta fırıncılar artan maliyetleri gerekçe göstererek gramajı 210'dan 250'ye yükseltilen ekmeğin fiyatını 7,5 TL'ye yükseltti.

Uşak’ta fırıncılar dövizin yükselmesiyle artan maliyetleri gerekçe göstererek zam talebinde bulundu. 210 gramdan 250 grama çıkarılan ekmeğin fiyatı 5 liradan 7,5 TL'ye yükseldi.

Sözcü'nün haberine göre, Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın zam talebini onaylayan komisyon, 17 Temmuz'dan itibaren zamlı fiyattan satılması yönünde karar verdi.

Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, “Dövizin hızla yükselmesi, esnafımızın girdi maliyetlerinin çok fazla artması, başta ekmek ve unlu mamuller olmak üzere birçok değişik dalda faaliyet gösteren esnafımızı sıkıntıya sokmuştur. Hükümetimizin fırıncılara un tahsisini kaldırması, buğday ve un fiyatlarındaki artış, fırıncı esnafımız için bu zammı kaçınılmaz kılmıştır” diye konuştu.

 

Etiketler ekmek ekmeğe zam zamlı ekmek fiyatları ekmek fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Deva, Gelecek ve Saadet birleşiyor! İşte yeni partinin adı
Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi
Antalya sahilinde hortum paniği! Ortalık birbirine girdi
Yağışlara veda ediyoruz... Hava sıcaklıkları artıyor!
İstanbul'un lüks otelinde korkunç intihar
Bir ilimiz daha sular altında kaldı!
Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisiyle yazı getirdi
Müge Anlı bile şaştı kaldı: Karne almaya giden öğrenci, öğretmeniyle evlendi
Faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın geri geldi!