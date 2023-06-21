Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi

Uşak’ta fırıncılar artan maliyetleri gerekçe göstererek gramajı 210'dan 250'ye yükseltilen ekmeğin fiyatını 7,5 TL'ye yükseltti.

Uşak’ta fırıncılar dövizin yükselmesiyle artan maliyetleri gerekçe göstererek zam talebinde bulundu. 210 gramdan 250 grama çıkarılan ekmeğin fiyatı 5 liradan 7,5 TL'ye yükseldi.

Sözcü'nün haberine göre, Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın zam talebini onaylayan komisyon, 17 Temmuz'dan itibaren zamlı fiyattan satılması yönünde karar verdi.

Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, “Dövizin hızla yükselmesi, esnafımızın girdi maliyetlerinin çok fazla artması, başta ekmek ve unlu mamuller olmak üzere birçok değişik dalda faaliyet gösteren esnafımızı sıkıntıya sokmuştur. Hükümetimizin fırıncılara un tahsisini kaldırması, buğday ve un fiyatlarındaki artış, fırıncı esnafımız için bu zammı kaçınılmaz kılmıştır” diye konuştu.