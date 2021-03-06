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Bir isim önerisi de ondan! ''Astronot'' yerine ''Fezagir''

Bir isim önerisi de ondan! ''Astronot'' yerine ''Fezagir''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzay programını açıklamasının ardından ''astronot'' kelimesi yerine yerli isim önerileri gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programını açıkladı. Uzaya bir astronot gönderme hedefinin de olduğunu açıklayan Erdoğan, ABD'lilerin astronot, Rusların kozmonot isimleri yerine Türkçe bir isim bulunması gerektiğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" demişti.

YILDIRIM'IN ÖNERİSİ: FEZAGİR
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın astronot ve kozmonot kelimeleri yerine Türkçe bir isim bulunması çağrısı ardından kendi önerisini açıkladı. Yıldırım'ın isim önerisi 'Fezagir' oldu.

BAHÇELİ'DEN 'CACABEY' ÖNERİSİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çeken, Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey Medresesi'ni yaptıran, yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan "Cacabey"i önermişti.

TDK GELEN ÖNERİLERİ LİSTELEDİ
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin, 'astronot' ismi yerine kendilerine gelen önerileri açıklamıştı. Gülsevin, "Gökmen, gökalp, gökderi, yani gök kelimesi ile başlayan, devam eden kelimeler çoğunlukta" dedi. En fazla ise 'göktürk' kelimesi öne çıktı.

Gülsevin, kuruma gelen isim önerilerini şöyle açıklamıştı:

"Cacabey, göksu, göksü, gökreis, göktürk, gökay, Türkay, Türkonot, evrenot, gökmen, uzay insanı, Alpaslan, Fatih, akıncı."

Etiketler astronot öneri isim
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