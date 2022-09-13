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Bir kadın cinayeti daha! Genç kadını döve döve öldürdü

Bir kadın cinayeti daha! Genç kadını döve döve öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 25 yaşındaki bir çocuk annesi genç kadın dini nikahıyla birlikte yaşadığı bir cani tarafından katledildi.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Bir çocuk annesi E.D.'in (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi R. S. tarafından darbedildiğini duyan komşuları, eve geldiklerini kadını kanlar içinde buldu.

R. S.'nin evden ayrıldığını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan E.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi R. S.'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. E.D. cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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Etiketler dini nikahlı eşi cani cinayet kadın cinayeti öldürüldü
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