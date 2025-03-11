Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından JTI, Esse, BAT ve Philip Morris'in ardından Imperial Tovacco grubundaki sigaralara da zam geldiğini duyurdu.

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımayı sürdürüyor.

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI, Esse, BAT ve PM grubu sigaralara zam geldiğini açıklamıştı.

Bugün itibariyle de Imperial Tobacco grubundaki sigaralara da zam geldi. PM grubuna gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 74 TL en pahalı sigarası ise 88 TL oldu.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.