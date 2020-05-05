Bir yılda 1 milyondan fazla kişi trafik kazasından hayatını kaybediyor

Trafik Haftası özel yayınında Radyo Trafik’e konuk olan Trafik Mağdurları Derneği Genel Başkanı Yeşim Ayöz, önemli açıklamalarda bulundu. Araç çalıştıran herkesin, hangi davranışların ne gibi sonuçlar yapabileceğini çok iyi bilindiğini vurgulayan Ayöz, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Kazaların öngürülebilir olduğunu kaydeden Ayöz, “Elimize kaynar su dökülmesi bir kazadır, ancak kırmızı ışıkta geçersem ne olacağını, bunun risklerini biliyorum, birine çarpıp kaçarsam sonuçlarını biliyorum. Buna bir kaza deyip hafifletmenin bir manası yok, bunların hepsi öngörülebilir şeylerdir” dedi.



'1 KİŞİNİN ÖLÜMÜ TRAJEDİ, 1 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜ İSTATİSTİKTİR!'

Dünya genelinde bir yıl içerisinde meydana gelen kazalarda 1 milyon 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Ayöz, “1 kişinin ölümü trajedi, 1 milyon kişinin ölümü ise istatistiktir demişler. Maalesef, trafik kazalarında da durum ne yazık ki böyle, yol ölümleri de istatistiğe giriyor.” dedi. Trafik kazaları sadece kazada ölen ya da yaralanan kişiyi değil bu kişilerin yakın çevresini de etkiliyor. 5 yıl önce yapılan bir araştırmaya göre, kazada bir yakınını kaybeden her 100 kişiden 30’nun intihar ettiğini açıklanmıştı. Her trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yanında bir kişi de kalıcı sakatlık yaşıyor. Dünyada trafik kazalarında yaralanan insan sayısı 1 yılda 50 milyon kişi, bu çok büyük bir rakam” dedi.

'ÇARPIP KAÇMAK İKİNCİ DERECE CİNAYET OLARAK SAYILMALI'

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılı hedefi olarak konulan “Trafik kazalarında 2020 yılı için sayısal hedefin ölümlü kazalarda yüzde 6 azalma” hedefinin çok iyi bir hedef olduğunu belirten Ayöz, “keşke olsa ama ben karamsarım” diye konuştu.



Ayöz, Trafik Mağdurları Derneği olarak mağdurların haklarının korunması için taleplerini şu şekilde sıraladı:



"Birine çarpıp kaçmak ikinci derece cinayet olarak sayılmalı,



Cezalar caydırıcı olmalı,

Her dava ayrı ayrı incelenmeli,



Trafikte insanların ölmesine sebep olan bir kazaya sebep olan sürücülerin trafikten men edilmeli."



'TÜRKİYE’DE ADLİ CEZALAR YETERİSİZ'

Dünyadan da örnek veren Ayöz, "İrlanda’da herhangi bir çarpıp kaçma durumunda insanların en az 10 yıl ceza aldığını ve sonrasında da yargılama esnasında bu ceza arttırılır. Türkiye’de ise adli cezalar yetersiz. Trafik kazalarında davaların her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor” dedi.