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Bircan Yıldırım tutuklandı

Bircan Yıldırım tutuklandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında bir anlaşma yapıldığını iddia eden Bircan Yıldırım tutuklandı.

Dün, Dezenformasyon Yasası'nın 217-A maddesindeki “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım, tutuklandı.

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaştığını, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddiasını gündeme taşımıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yıldırım, emniyetteki ifadesinde, tutuklanmasına neden olan paylaşımını 1 saat sonrasında sildiğini, Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi tarafından söz konusu paylaşımlara yönelik yalanlamayı da hesabından paylaştığını ancak sosyal medyada linç edilmesi nedeniyle gözaltına alındığını söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti: “Söz konusu paylaşımı öncelikle başka hesaplar üzerinden sosyal medyada gördüm. Bunun üzerine sosyal medya hesabımdan paylaştım. Daha sonra yurt dışı kaynaklara baktım. Yine bu haber ile ilgili yapılan anlaşmaya dair detaylar mevcuttu. Detayları okuduktan sonra ülkenin milli menfaatleri ve haberin doğru olmadığını düşündüğüm için paylaşım yaptıktan sonraki bir saat içinde haberi yayından kaldırdım. Haberi sildikten sonra yaklaşık 2 saat kadar dezenformasyon biriminin bu haberle alakalı açıklamasını bekledim."

Etiketler bircan yıldırım filsitinli Türkiye netanyahu recep tayyip erdoğan tutuklama
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