Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yurt dışı yasağı! ''Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir''

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyeli sığınmacılara yönelik kararları nedeniyle açılan bir davada hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Özcan, ''Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir'' diyerek karara isyan etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli sığınmacıların gitmeleri için aldığı kararların yargıya taşındığını, savcılık tarafından defalarca takipsizlik kararı verildiğini vurguladı. Takipsizlik kararlarına rağmen hakkında yeni bir soruşturma açıldığını belirten Özcan, bir dava kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

Adli kontrol kararını X hesabından duyuran Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlar ile ilgili hakkımda çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca defalarca takipsizlik (KYOK) kararları verildi ve bu kararlar kesinleşti. Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk Milleti’nin vicdanına havale ediyorum."