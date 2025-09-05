  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı!

BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı

BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı
Güncelleme:

Türkiye'de bir süre önce e-imza kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi elde edildiğinin ortaya çıkmasının ardından BTK'nın tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun hacklendiği öne sürülmüştü. BTK'nın iddialara yanıtı çok sert oldu ve yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü elektronik imza (e-imza) skandalıyla ilgili soruşturması kapsamında bazı suç örgütlerinin ülke genelinde e-imza kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi oluşturdukları ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Tolga Şardan T24 internet sitesindeki köşe yazısında "BTK’de ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzu patlatıldı" iddiasını ortaya attı.

Şardan'ın bu iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, BTK'dan jet hızında bir yalanlama geldi. 

BTK'dan yapılan açıklamada "E-imza kullanıcılarını hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır." denildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan açıklamada, "Elektronik imza veri havuzunun hacklendiğine dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı haber kaynaklarında yer alan ve e-imza hizmetleriyle ilgili olduğu iddia edilen 'veri sızıntısı' haberleri hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Türkiye’de kullanılan tüm e-imzalar, Kurumumuz tarafından yetkilendirilen 8 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) tarafından üretilmektedir. Kurumumuz ise 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında ilgili ESHS'leri denetleme ve sektörü düzenleme yetkisine sahiptir. Her bir Nitelikli Elektronik Sertifika, uluslararası standartlarda kriptografik algoritmalarla şifrelenmiş şekilde yalnızca sertifika sahibinin elindeki USB e-imza cihazında bulunmaktadır." denildi.

Elektronik İmza (e-imza) sisteminde e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tutulmadığı belirtilen açıklamada, "Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) ise sadece sertifikayı kullanan kişinin, başvuru esnasında sunduğu kişisel verilere sahiptir. Bu nedenle, sertifika ya da pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınması veya bu tip bir veri sızıntısının yaşanması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de bulunan BTK ya da e-Devlet kapısı dahil tüm e-imzalara ait bilgilerin toplu halde herhangi bir veri havuzunda barındırılmadığı da belirtildi. Söz konusu haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi:

"e-İmza kullanıcılarını hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır."

 

 

 

text-ad
Etiketler btk e-imza e-imza havuzu hack tolga şardan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında A Milliler, Gürcistan'ı devirdi! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında A Milliler, Gürcistan'ı devirdi! Dilan Polat duyurdu: ''Engin beni evden kovdu'' Dilan Polat duyurdu: ''Engin beni evden kovdu'' ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı!
6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal'in katili kampüse böyle girmiş! Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal'in katili kampüse böyle girmiş! Çöpten atık toplayan şahsa linç girişimi Çöpten atık toplayan şahsa linç girişimi Boşanma aşamasındaki cani, eşini çocuklarının gözünün önünde katletti! Boşanma aşamasındaki cani, eşini çocuklarının gözünün önünde katletti! Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu!