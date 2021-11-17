Bu iddia olay olur: 2 katlı binayı TÜRGEV'e 160 TL'ye kiraladılar
Bolu İl Genel Meclisi bütçe toplantısında konuşan CHP'li meclis üyesi Erhan Beykoz, Mengen ilçesinde Özel İdareye ait 2 katlı bir binanın aylık 160 lira bedelle TÜRGEV'e kiraya verildiğini ileri sürdü.
Bolu İl Genel Meclisi bütçe toplantısında konuşan CHP'li meclis üyesi Erhan Beykoz, Mengen ilçesinde Özel İdareye ait 2 katlı bir binanın aylık 160 lira bedelle TÜRGEV'e kiraya verildiğini ileri sürdü.
Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre Beykoz, Bilal Erdoğan'ın bir süre önce kente geldiğini hatırlatarak, "Ok atmaya mı geldi, yer kapmaya mı geldi. Bu olaydan sonra anlamış olduk" dedi.
İl Genel Meclisi Bütçe görüşmeleri tamamlanırken, TÜRGEV'e aylık 160 liraya kiraya verilen Mengen İl Özel İdaresine ait 2 katlı bina damgasını vurdu.
Mecliste konuşma yapan İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, yaptığı konuşmasında 160 liraya kiraya verilen binayı gündeme getirdi.
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