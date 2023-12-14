  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bu SMS bugün milyonlarca kişiye gitti: Sakın tıklamayın!

Bu SMS bugün milyonlarca kişiye gitti: Sakın tıklamayın!

Bu SMS bugün milyonlarca kişiye gitti: Sakın tıklamayın!
Güncelleme:

Dolandırıcılar şimdi de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK'ın adını kullanarak vatandaşlara "dijital para hesaplarınız MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandı" SMS'leriyle tuzağa düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

MASAK'tan yapılan açıklamada, son günlerde Başkanlığa gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen SMS'lerde "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" ifadesine yer verildiği bildirildi.

Bu SMS'lerle vatandaşların telefonlarına uygulama indirmelerinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Ya da sözde kısıtlamayı kaldırmalarını sağlamak için yönlendirdikleri belirli internet adreslerine kimlik bilgilerini girmelerini sağlayarak, bu bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları görülmektedir. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, bu mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları, cep telefonlarına bu bağlantılardan herhangi bir uygulama indirmemeleri ve bu mesajlardaki bağlantıların yönlendirdiği internet sitelerine kimlik bilgilerini girmemeleri büyük önem taşımaktadır." denildi.

Yine ''adınıza açılan dava'' SMS'i ile dolandırıcılıkYine ''adınıza açılan dava'' SMS'i ile dolandırıcılık3. Sayfa

 

 

 

Etiketler masak dijital para hesaplarınız hesaplarınız kısıtlandı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Küresel ısınma Van Gölü'nü bu hale getirdi
Erbakan'dan AK Parti'ye şartlı destek! Erdoğan'dan o ili istedi
Japon deprem uzmanı İstanbul'un 4 ilçesini uyardı
AK Parti ve MHP, 30 ilde ortak aday çıkaracak
Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi
Starbucks’a müşteriler otururken silahlı saldırı!
Meclis'te kalp krizi geçiren milletvekili hayatını kaybetti
Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki eski sevgilisi isyan etti
Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam öncesi indirim gözüktü
Netflix bu ''en çok izlenenler'' istatistiklerini ilk kez açıkladı