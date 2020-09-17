Bunu da gördük! Cumhurbaşkanlığı adına sahte gazete çıkarmışlar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son Başbakan Binali Yıldırım ve AK Partili birçok siyasetçiyle fotoğrafları olan İsmail Demir, sosyal medya hesabından özel izinle ‘T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurduklarını açıkladı.

Gazetenin logosunda Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılırken, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan 11 kişi de Yüksek İstişare Kurulu adıyla yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya'dan da gazeteye Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında Cumhurbaşkanına yakın olduğunu iddia eden Tarihi Bedesten Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği ve AK Parti üyesi Abdullah Dölek yer aldı.

Gazeteye ilişkin sahte yetki belgesini sosyal medya hesabından paylaşan Dölek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gazetesi Yönetim Kurulu belirlenmiştir. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

GAZETE İÇİN SOSYAL MEDYADA SAYFA AÇILDI

Öte yandan Facebook'tan ‘Türkiye Cumhuriyeti Gazetesi ismiyle' bir de sayfa oluşturulduğu öğrenildi. Sayfanın hakkındaki kısmında ise şu ifadeler yer aldı; “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gazetesi isim tescil (alındı) belgesi iznini T.C. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan almıştır. Bütün paylaşımlar ve yayınlar kanunlara ve basın ilkelerine uygundur.”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Bugün bazı sosyal medya mecralarında “Cumhurbaşkanlığı Gazetesinin kurulduğuna” ve bazı şahısların bu gazetenin “istişare kuruluna atandığına” ilişkin yapılan paylaşımların tamamı gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Konya'da ve Türkiye genelinde yukarıda belirtildiği gibi bir faaliyeti söz konusu değildir.

* Bu gerçek dışı paylaşımı yapan şahıslar hakkında gerekli işlemler Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından başlatılmıştır.

* Vatandaşlarımızın, resmi makamlarca yapılmayan, kamu kuruluşlarının adını taşıma iddiasında bulunan bu tür paylaşımlara itibar etmemelerini ve bu paylaşımların yayılmasına vesile olmamalarını kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.