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Bunun adı soygun: 2 bardak nar suyu 1200 TL

Bunun adı soygun: 2 bardak nar suyu 1200 TL
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Antalya'da bir işletmeci, 2 bardak nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı. Dolandırılan turistler polise başvurarak parayı geri aldı.

Türkiye'de turizm cenneti olarak adlandırılan şehirlerde turistlere yönelik bazı uygulamalar tepki çekerken, skandal bir olay da Antalya'da yaşandı.

TURİSTLERİ DOLANDIRMAYA KALKTI

Dondurma ve nar suyu satan bir işletmeci tezgahından ürün almaya gelen turistleri resmen dolandırmaya kalktı. 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL alan şahıs hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

Dolandırıldıklarını anlayan turistler derhal polise başvurdu. Zabıta ve polisin olay yerine gelmesiyle yaptığı ahlaksızlık ifşa olan işletmeci fazladan aldığı paraları turistlere geri iade ederken, ekiplerin sert uyarısıyla karşılaştı.

Etiketler antalya nar suyu turist
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