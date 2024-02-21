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Bursa'da korkunç olay: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da korkunç olay: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Bursa’da 2 yaşındaki çocuk, merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Sakarya Mahallesi Millet Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ikinci kattaki evlerinin merdivenlerine çıkan 2 yaşındaki erkek çocuğu bir anda merdiven boşluğuna düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği bulunmayan ve resmi kayıtlarda ismi çıkmayan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler bursa merdiven Çocuk
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