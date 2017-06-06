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  2. Güncel
  3. 06 Haziran 2017 19:26

Büyük şok ! O avukatlara FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturmasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucusu ve yöneticileri gözaltına alındı.

Büyük şok ! O avukatlara FETÖ gözaltısı
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FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye  Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Kılıç'ın da bulunduğu 18 avukat  gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında,  aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden  Avukat Taner Kılıç'ın da bulunduğu 18 avukat gözaltına alındı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca  23 avukat hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  başlatılan operasyon kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u  kullandığı tespit edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve  yöneticilerden Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 18 avukat gözaltına alındı.

AA

türkiye , avukat , uluslararası af örgütü , yönetici