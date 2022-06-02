Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık

Afyonkarahisar Kent Konseyi ile Yazarlar ve Şairler Derneği, Büyük Taarruz'un 100. yıldönümü için şiir yarışması düzenlediğini duyurduğu afişlerde skandal ortaya çıktı. Afişte Atatürk ve Büyük Taarrruz'a ilişkin görsel kullanmamak için kendi resimlerini koydular.

Afyonkarahisar Kent Konseyi ile Yazarlar ve Şairler Derneği, Büyük Taarruz’un 100. yılı nedeniyle ortaokul ve lise öğrencileri arasında şiir yarışması düzenlendi. Buna ilişkin kentteki reklam panolarına asılan afişlerdeki skandal dikkat çekti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, afişte Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ya da taarruzla ilgili görseller kullanılmayarak Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan ile Yazarlar ve Şairler Derneği Kurucu Başkanı Muharrem Günay'ın bulunması, “Atatürk'ü silmeye çalışıyorlar” yorumlarına neden oldu.

Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanlığı'ndan önce AKP il yönetiminde uzun süre görev yapan Şemsettin Yasan, kendi fotoğraflarının kullanılmasında bir sakınca görmediklerini, bunun altında kötü niyet aranmamasını istedi.

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