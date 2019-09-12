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  3. 12 Eylül 2019 16:19

Büyükelçilik ve daimi temsilci atamaları belli oldu

Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve daimi temsilci adamalarını duyurdu. Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilcilerin listesi de yayınlandı.

Büyükelçilik ve daimi temsilci atamaları belli oldu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin bazı dış temsilciliklerine atanan isimler şöyle:

Haldun Tekneci – Hanoi Büyükelçisi / Vietnam

Mehmet Metin Eker – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Togan Oral – Aşkabat Büyükelçisi / Türkmenistan

Mustafa Osman Turan – Dakka Büyükelçisi / Bangladeş

Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir Büyükelçisi / Cezayir (Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı.)

Rakibe Demet Şekercioğlu – Kolombo Büyükelçisi / Sri Lanka

Hasan Mehmet Sekizkök – Üsküp Büyükelçisi / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Mustafa Özcan – Minsk Büyükelçisi / Belarus Cumhuriyeti

Suat Hayri Aka – Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Süleyman İnan Özyıldız – Tallin Büyükelçisi / Estonya

Ufuk Ekici – Nur-Sultan Büyükelçisi / Kazakistan Cumhuriyeti

İsmail Aramaz – Amman Büyükelçisi / Ürdün

Mehmet Erkan Aytun – Guatemala Büyükelçisi / Guatemala Cumhuriyeti

Hasan Ulusoy – Brüksel Büyükelçisi / Belçika

Aylin Sekizkök – Sofya Büyükelçisi / Bulgaristan Cumhuriyeti

Nuri Kaya Bakkalbaşı – Antananarivo Büyükelçisi / Madagaskar Cumhuriyeti

Fatma Pihava Ünlü – San Hose Büyükelçisi / Kosta Rika

Yeşim Kebapçıoğlu – Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik Cumhuriyeti

Bengü Yiğitgüden – Port of Spain Büyükelçisi / Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti

Tolga Bermek – Banjul Büyükelçisi / Gambiya

Kemal Kaygısız – Encemine Büyükelçisi / Çad Cumhuriyeti

Orhan Işık – Viyentiyan Büyükelçisi / Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

Gülcan Akoğuz – Santiago Büyükelçisi / Şili

Nilüfer Erdem Kaygısız – Librevil Büyükelçisi / Gabon Cumhuriyeti

 

 

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