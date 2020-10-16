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  3. 16 Ekim 2020 10:46

Çalışanların gözü o tarihte! 5 günlük tatil planları yapılmaya başlandı!

28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in de tam gün tatil olmasını fırsata çeviren vatandaşlar cuma, cumartesi ve pazar gününü de ekleyerek 5 gün tatil yapmak için planlara başladı.

Çalışanların gözü o tarihte! 5 günlük tatil planları yapılmaya başlandı!
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2020 yılının son tatili 29 Ekim yaklaştıkça vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.

Seneyi güzel bir tatille kapatma fırsatını kaçırmak istemeyenler, bazı tatil bölgelerinde yer bırakmadı.

Sektör yetkilileri, 5 gün tatil yapmak isteyenlerin çoğunlukta olduğunu ve birçok bölgede yer kalmadığını söyledi.
 

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