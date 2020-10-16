Çalışanların gözü o tarihte! 5 günlük tatil planları yapılmaya başlandı!

2020 yılının son tatili 29 Ekim yaklaştıkça vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.

Seneyi güzel bir tatille kapatma fırsatını kaçırmak istemeyenler, bazı tatil bölgelerinde yer bırakmadı.

Sektör yetkilileri, 5 gün tatil yapmak isteyenlerin çoğunlukta olduğunu ve birçok bölgede yer kalmadığını söyledi.

