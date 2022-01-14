Can Ataklı’dan kitap tavsiyesi: ''Neyzen’i aratmayacak nitelikte hiciv dolu''

Usta Gazeteci Can Ataklı, İsmail Çetin’in geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Yaşayan Atatürk” kitabını okuyucularına “İsmail Çetin’in kaleminden “Yaşayan Atatürk” kitabında Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına muazzam cevap var” diyerek tavsiye etti.

Usta Gazeteci Can Ataklı, İsmail Çetin’in geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Yaşayan Atatürk” kitabını okuyucularına mutlaka okumalarını tavsiye etti.

“İsmail Çetin’in kaleminden “Yaşayan Atatürk” kitabında Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına muazzam cevap var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim” diyen Can Ataklı, kitabı eline geçer geçmez okuduğunu belirterek, “Hakikaten çok ilginç. Eserde 57 tane şiiri var. Her biri Atatürk düşmanlarına, Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk’ün devrimlerine kin kusanlara muazzam cevaplar niteliğinde”dedi.

Can Ataklı, okurlarını kitabı alıp okumalarını tavsiye ettiği videoda şu ifadeleri kullandı:

“Zaman zaman buluşup sohbet ettiğim ve bu sohbetlerde bizlere rahmetli Haydar Baş’ın fikirlerini çok keyifli bir şekilde aktaran İsmail Çetin’in bu yönünü açıkçası bilmiyordum ama hakikaten çok keyifli şiirler olmuş. Dediğim gibi her biri Neyzen’i aratmayacak nitelikte hiciv dolu, çok vurucu”