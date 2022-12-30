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Can Dündar terör listesinde! Başına ödül de kondu

Can Dündar terör listesinde! Başına ödül de kondu
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Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine ‘gri’ kategoriden eklendi. Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştu.

Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Dündar’ı ‘gri’ kategoride ‘en çok arananlar’ listesine ekledi.

2016’da yargılama sürecinde silahlı saldırıya uğrayan Dündar, yurt dışında yaşıyor.

 Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine ‘gri’ kategoriden eklendi.

Etiketler can dündar fetö pdy terör örgütü
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