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Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 12.12 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin, 4,0 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

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