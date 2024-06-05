Çanakkale'de korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.42'de meydana gelen depremin derinliği ise 12.88 km olarak belirtildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...