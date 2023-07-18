Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu

Çanakkale merkeze bağlı Kızıkeçili köyünde çıkan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ZAMANLA YARIŞILDI

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahalenin sonucunda 52 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



BAKAN DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım” ifadelerini kullandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar, helikopterden görüntülendi. Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda personel ve kara aracının yanı sıra uçak ve helikopterler de yoğun mesai harcadı.

AA ekibi, alevlerin hasara neden olduğu ormanlık alanlar ile tarım arazilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter yardımıyla havadan görüntüledi.