Canlı yayında büyük kavga! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi

tv100 ekranındaki Hande Aydemir ile Karşı Mahalle programının konukları Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay canlı yayında birbirine girdi.

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, Sözcü gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur; Hande Aydemir ile Karşı Mahalle programına konuk olarak gündemi tv100’de değerlendirdi.

KUVAYI MİLLİYE TARTIŞMASI

Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu‘nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı, “Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz” açıklamasını değerlendirdi.

“Daraldım ben Berhan bey adına da daraldım. Bu mevzuları Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuşmak çok sıkıntılı" diyen Kutay sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes bulunduğu pozisyonu muhafaza etmek zorunda. Ne alakası var Kemal Kılıçdaroğlu’nun o koltukla ve Kuva-i Milliye ile diye soruyorum."

Kutay'ın bu sözleri sonrası stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi.

İşte o tartışma...

Berhan Şimşek: Ne diyorsunuz, konuşmanızı anlamıyorum. Yakanıza konuşmayın! Bana hakaret edeceksen açık söyleyin. Öyle subliminal mesaj vererek konuşma. Ne anlatıyorsun anlamıyorum. Şu ana kadar ne anlattın anlamadık. Net bir şekilde anlat da duyayım ben sizi.

Tacettin Kutay: Sezgin Tanrıkulu’nun ne alakası var Milli Müdafaa Cemiyeti ile…

Berhan Şimşek: Öyle masaya da vurma haddini bil! Terbiyesizlik yapma!

Tacettin Kutay: Sende bana had bildirecek had yok, sen haddini bil.

Berhan Şimşek: Haddini bil terbiyesiz

Tacettin Kutay: Ne biçim konuşuyorsun sen?

Berhan Şimşek: Böyle konuşuyorum. Kabadayı mısın sen. Adam mısın sen? Papyonunu takmış gelmişsin. Kendine gel saygısız.

Tacettin Kutay: Ne yapayım sen burada aday olacaksın diye

Berhan Şimşek: Oğlum benim bir aday olma derdim yok, evladım. Ben o görevleri yaptım şerefimle. Kendine gel. Kılıçdaroğlu da adam gibi adamdır, milletvekilleri de öyledir, kendine gel.