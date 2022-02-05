Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri''

Piyasalarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, "Dolar 13,50 TL değil, Türkiye'de 3 tane farklı dolar kuru var" diyerek gerçek dolar kurunu canlı yayında açıkladı.

Dolar kuru ve altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı sansasyonel tahminlerle de tanınan Selçuk Geçer öyle bir dolar iddiasında bulundu ki televizyon programındaki diğer konuklar dondu kaldı.

Halk TV’deki “Perdenin önü arkası” programında konuşan Selçuk Geçer, gazeteci İsmail Saymaz’ın da aralarında bulunduğu programdaki diğer konuşmacılara dolar kurunun şu anda ne kadar olduğunu sordu.

Selçuk Geçer’in sorusu karşısında biran duraksayan konuklar dolar kurunun o andaki değerini söyledi. Kurun 14 TL banından söyleyen konukların aksine Selçuk Geçer, bunun doğru olmadığını ve gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü. Geçer Türkiye’de 3 tane dolar kuru olduğunu iddia ederken “Hodri meydan şuan dolar 18 TL” dedi.

“İDDİA EDİYORUM DOLAR ŞUAN 18 TL"

Geçer konuşmasında dolar kurunun 18 TL olduğuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İddia ediyorum hodri meydan dolar şuanda 18 TL ve üzeri. Çünkü Türkiye’de 3 tane de dolar kuru var. Şimdi senin bir ekranda gördüğün döviz kuru var. Bir de maliyetlerdeki döviz kuru var. Adam bir ürün üretecek 13 TL’deki dolar kurunu değil 18 TL’deki dolar kurunu maliyetine yansıtıyor artık”