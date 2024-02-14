Celal Şengör'ün altın madeniyle ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Erzincan'da altın madeninde meydana gelen heyelanın ardından Prof. Dr. Celal Şengör'ün ''Altın madeni açılmasın diyen zırcahildir'' sözleri yeniden gündem oldu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün saat 14:30 sıralarında altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi. Yetkililer 9 işçinin göçük altında kaldığını açıkladı.

Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün daha önce altın madenine karşı çıkanlara ‘zır cahil’ dediği sözleri tekrar gündem oldu.

Şengör, altın madenine karşı çıkanlara ilişkin, “Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir? Bunu tespit edeceğiz. Bu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız rahatsız olanlar zırcahil. Niye rahatsız olduğunu bile bilmiyor” demişti.