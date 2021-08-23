Cem Küçük'ten, Oğuzhan Uğur'a ''göçmen'' tepkisi

Gazeteci Cem Küçük, son dönemde artan Afgan göç dalgasıyla başlayan göçmen tartışmalarını değerlendirdi.

Cem Küçük, bugünkü köşesinde son dönemde artan Afgan göç dalgasıyla başlayan göçmen tartışmalarına değindi. Küçük, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un ‘P!NÇ’ programının yeni sezon fragmanında yapılan mülteci göndermesine tepki gösterdi.

Küçük konuyla ilgili yazısında, "Oğuzhan Uğur isimli bir YouTuber var. Bunun bir programı varmış. Onun tanıtım videosunu çekmiş. Videoda ötekileştirme var, faşizm var, ırkçılık var, Afganları ve Arapları aşağılama var. Sadece mizah yok. Uğur bayağı Müslümanlarla alay etmiş. “Ben Müslümanlara, Araplara, Afganlara karşıyım” demiş. Sorsan mizah yapmış.." dedi.

İşte Cem Küçük'ün "Faşizm yuva yapmış bazılarının beynine" başlıklı yazısı:

Arkadaş, anlamak mümkün değil. Anlatıyorsun, gene anlamıyorlar. Dünyada bugün göç ve mülteci sorunu bir gerçek.

Mülteciler savaştan kaçan, ölmemek için başka ülkeye göç etmek zorunda kalan insanlar. Ya 6 aylık bebeğiyle bir kadın yurdunu, vatanını bırakıp gitmek ister mi? 3-4 yaşındaki çocuğuyla o çileyi çeker mi? 70 yaşındaki bir adam ya da kadın hangi beklentiyle başka ülkeye gider, Allah aşkına?

Bir de daha iyi yaşam şartları için göç edenler var. Mesela Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras, Ekvador, Nikaragua’dan ABD’ye iş bulup çalışmak için gelenler var. Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan Avrupa’ya göç edenler var. Hepsinin haklı derdi iş bulmak. Göç ve mülteci dünyanın iki değişmez gerçeği.

Bizim ülkemizde göçe karşı olanların bir kısmı aslında Araplara ve Orta Doğu’dan gelenlere karşılar. Ya da Afganistan gibi Müslüman ülkelerden gelenlere. Daha açık söyleyelim ve adını koyalım. Bizim ülkemizdeki bazı faşistler bal gibi İslam’a ve Müslümanlara karşılar. Yoksa Yunanistan’dan 1 milyon kişi gelse, İngiltere’den 5 milyon kişi gelse karşı değiller.

Bunun örneğini geçen gün Twitter’da gördük. Oğuzhan Uğur isimli bir YouTuber var. Bunun bir programı varmış. Onun tanıtım videosunu çekmiş. Videoda ötekileştirme var, faşizm var, ırkçılık var, Afganları ve Arapları aşağılama var. Sadece mizah yok.

Uğur bayağı Müslümanlarla alay etmiş. “Ben Müslümanlara, Araplara, Afganlara karşıyım” demiş. Sorsan mizah yapmış.

Batı’yı bilenlere soruyorum: Oğuzhan Uğur’un işlediği nefret suçu muamelesi görür mü görmez mi? Bal gibi görür ve hakkında işlem yapılır. Bizde onu alkışlayanlar var. Olacak iş değil. Rezillikten başka bir şey değil bu. Bu iş yabancı düşmanlığını geçti. Başka boyuta evrildi.

O videoda yemek yeme biçimleriyle bile dalga geçiliyor. İnsanların günlük kıyafetleri alaya alınıyor. Çok merak ediyorum, yarın bir gün Japonlar geleneksel kıyafetiyle gelse onlara da laf edecek misiniz? Brooklyn’de binlerce Yahudiyi kendi inançları gereği giydikleri kıyafetle görseler ne diyecekler? ABD’de laiklik elden gidiyor mu diye düşünecekler?

Oğuzhan Uğur ve onun temsil ettiği zihniyet yarın bir gün iktidar olursa başörtüsünü kamudan yasaklarsa hiç şaşırmayın. Her sakallı ve sarıklıyı potansiyel düşman gören zihniyet bu. 28 Şubat’çılar da böyleydi. Bin yıl sürecek dedikleri darbe süreci 5 yıl bile dayanmadı.

Yazık günah. Sorsan hümanist takılırlar ama içlerindeki Müslüman düşmanlığını atamıyorlar. Hümanistlik sadece Batılılara özgü. Diğerlerini adamdan saymıyorlar. Normalde nefret suçundan yargılanması ya da zihnen tedavi edilmesi gereken Oğuzhan Uğur’un bazılarından alkış alması ve çok matah bir şey yapmış gibi muamele görmesi de akılla izah edilir gibi değil.

Faşizm, yabancı düşmanlığı ne ara bu kadar çoğaldı? Savaştan kaçan, öldürülmemek için başka diyara giden insanları dışlamak nefret suçudur.