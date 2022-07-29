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Cesarete bak! Sahte MİT'çiler karakolda yakalandı

Cesarete bak! Sahte MİT'çiler karakolda yakalandı

Antalya'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 5 kişi, Estonyalı bir kişiyi gözaltına almak istedi. Şüpheliler, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 sahte MİT'çi yakalandı.

İddiaya göre, Interpol tarafından arandığını öğrendikleri Estonya uyruklu kişinin evine giden 5 kişi, orada şantaj yapıp para almak istedikleri kişiyi bulamayınca jandarma karakoluna yöneldi.

Zanlılar, istihbarat görevlisi olduklarını söyleyip ellerindeki sahte izin kağıdı ve kimlikleri gösterdi.

Konu Alanya Jandarma Komutanı Burak Mindivanlı'ya iletildi.

Üzerinde yetki sorunu ve hatalar olan belgeden şüphelenip araştırma yapan görevliler, sahte olduğunu belirledi.

Biri avukat 5 kişi ''resmi belgede sahtecilik''ten gözaltına alındı.

 

İHA

Etiketler antalya mit jandarma
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