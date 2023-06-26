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Cesedi orman yangını çıkartmıştı: Marmaris'teki cinayetin detayları ortaya çıktı

Cesedi orman yangını çıkartmıştı: Marmaris'teki cinayetin detayları ortaya çıktı
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Marmaris'te çıkan orman yangınının ardındaki cinayetin detayları ön otopsi sonuçları ile ortaya çıktı.

Muğla Marmaris'te Sarıana Mahallesi’nin üst tarafındaki kızılçam ormanlarında meydana gelen orman yangının çıkış sebebi kan dondurmuştu. Cinayete kurban giden 32 yaşında Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in, cesedini ortadan kaldırmak için yakmaya çalışan şahıslar orman yangını çıkmasına sebep olmuştu.

Khiari'ye yapılan ön otopsinin sonuçları cinayetin detaylarını ortaya çıkardı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in yapılan ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ön otopsi sonucunda şahsın ciğerlerinde duman ya da karbonmonoksit birikimine rastlanmadığı belirtildi.

Kesin otopsi raporunun 4 ile 8 hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Öte yandan Muhammed’in ailesine ulaşılıp DNA testi ve cenaze işlemleri için Belçika Konsolosluğu ile irtibata geçildi.

FAİLLER ARANIYOR
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Asayiş Büro ekipleri şahsın ölümüne sebep veren kişi veya kişilerle ilgili soruşturmalarına devam ediyor.

Etiketler ceset orman yangın
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