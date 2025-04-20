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Cezaevinde fenalaştı! Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Ayşe Barım için resmi açıklama

Cezaevinde fenalaştı! Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Ayşe Barım için resmi açıklama
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumuyla ilgili iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Ayşe Barım’ın rahatsızlanmasının ardından tedbiren hastaneye sevk edilmesi teklif edildiği, ancak Barım’ın yazılı beyanla bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Adı geçen, 19 Mart 2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilememiştir. Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmemiştir. Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın ‘hastaneye kaldırıldığı’ ve ‘tedavisinin yapılmadığı’ yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumuyla ilgili iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Ayşe Barım’ın rahatsızlanmasının ardından tedbiren hastaneye sevk edilmesi teklif edildiği, ancak Barım’ın yazılı beyanla bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

 

DHA

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Etiketler ayşe barım Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sağlık durumu
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