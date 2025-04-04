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Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ayetli mesaj

Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ayetli mesaj
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Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde ziyaret eden danışmanı, ekonomist Serkan Özcan, İmamoğlu’nun kendisine Kur'an'dan iki ayeti yazılı olarak verdiğini ve “adaletle hükmetmek” mesajı verdiğini açıkladı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kur’an-ı Kerim okuyarak notlar aldığı ortaya çıkmıştı. Bu bilgiye ilişkin bir açıklama da İmamoğlu’nun danışmanı, ekonomist Serkan Özcan’dan geldi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun cezaevinde geçirdiği sürece dair özel bir anıyı paylaştı. İmamoğlu’nun, kendisini ziyaret ettiği akşam Kur’an-ı Kerim okuduğunu söylediğini aktaran Özcan, “Hatta iki ayeti yazılı olarak bana da verdi” ifadelerini kullandı.

“ADALETLE HÜKMETMENİZİ EMREDİYOR”

Özcan, İmamoğlu’nun kendisine verdiği ayetlerin Nisa ve Maide surelerinden olduğunu belirtti. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Sayın İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret ettiğim akşam bana da Kur’an-ı Kerim okuduğunu söylemişti. Hatta iki ayeti yazılı olarak bana da verdi.”

İlk ayetin, Nisa Suresi 58. ayet olduğunu belirten Özcan, ayetin içeriğini şu şekilde aktardı:

“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

“KİN, SİZİ ADALETSİZLİĞE İTMESİN”

İkinci ayetin Maide Suresi 8. ayet olduğunu ifade eden Özcan, bu ayetin özellikle adaleti koruma sorumluluğuna vurgu yaptığını belirtti:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ayet Serkan Özcan
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