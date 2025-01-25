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Cezaevindeki Özdağ'dan olay açıklama: ''Beni rehin aldıran kişi...''

Cezaevindeki Özdağ'dan olay açıklama: ''Beni rehin aldıran kişi...''
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"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne konulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından "Beni Öcalan için rehin aldıran kişi ile Öcalan'ı İmralı'dan çıkartmak için çalışan aynı kişi" açıklaması yayınlandı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında soruşturma açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklandı.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne götürülen Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özdağ'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Silivri Cezaevinde Abdullah Öcalan için rehin tutuluşumun 3. günü. Beni Öcalan için rehin aldıran kişi ile Öcalan'ı İmralı'dan çıkartmak için çalışan aynı kişi. Silivri'de şehitlerimizin aziz anısına, gazilerimizin onurlu varlığına saygı duruşuma devam ediyorum."

Özdağ'ın paylaşımındaki görselde ise "Beni öldürmeden susturamazsınız" ifadesi yer aldı.

 

Etiketler zafer partisi Ümit Özdağ cezaevi cumhurbaşkanına hakaret abdullah öcalan Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
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