CHP heyeti ile Bakan Şimşek arasında ekonomi zirvesi: Anlaşma sağlanamadı

CHP'nin ekonomi kurmayı Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta görüştü. Görüşme 4 saat sürdü. Karatepe, görüşmeden 'kırmızı bir dosya' ile ayrıldı. Zirvede Karatepe'nin, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirmesi bekleniyordu. Karatepe, Şimşek'e 4 talepte bulunduklarını ancak hiçbir konuda anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe bir araya geldi.

Karatepe’yi bakanlığa girişinde Bakan Şimşek ve Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya karşıladı.

İki ismin saat 10.00 civarında başlayan görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü ve 14.15 civarında sona erdi. Söz konusu zirve, CHP-Kabine görüşmeleri arasındaki en uzun görüşme oldu.

Yalçın Karatepe'nin görüşmeden kırmızı bir dosya ile ayrıldığı görüldü.

"Anlaşma sağlayamadık"

4 saatlik görüşmenin ardından CHP’li Karatepe, görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Karatepe, Şimşek'e 4 talepte bulunduklarını ancak hiçbir konuda anlaşma sağlanamadığını aktardı.

Karatepe'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Asgari ücrete zam zorunlu"

"Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir yerde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettik. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik.

Görüşmeye gitmeden önce hesaplamasını yaptık. 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını görüyoruz 2006'dan bu yana. Desteklerin verilmediği dönemde Türkiye'nin tarımsal ithalata harcadığı paraların verilerini sayın Bakan'ın dikkatine sunduk.

Vergide adalet

Vergide adaletin sağlanması, insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesini de paylaştık. Bugün Türkiye'de vergide adaletin olmadığını ifade ettik. Sayın Bakan'a düzenleme yapılması konusunda bazı önerilerde bulunduk.

TÜİK verileri

TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar.

Yurt dışı çıkış harcı

Yurt dışı harcının alınmaması gerektiğini söyledik ama somut bir yanıt alamadık. Tasarıyla ilgili çalışmayı henüz tamamlamadıklarını sanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Şimşek’in CHP heyeti ile görüşme kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP’nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.