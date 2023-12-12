CHP heyetinden Halil Umut Meler'e ziyaret

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekili Murat Emir ve Eski FIFA hakemi Selçuk Dereli, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Başarır, şunları söyledi:

"BU OLAY; BİZİ, TÜRKİYE'Yİ, SPORSEVERLERİ ÇOK ÜZDÜ"

"Bu olay; bizi, Türkiye'yi, sporseverleri çok üzdü. Sayın Genel Başkanı'mızla telefonla görüştürdük. O da kendisine geçmiş olsun dileklerini sundu. Ondan bir ricamız oldu: Asla ve asla hakemliği bırakmaması, devam etmesi. Çünkü eğer birileri bırakcaksa bu Halil Umut Meler değil; sporda, sanatta, siyasette vandallık yapan kişi ve kurumlardır. Halil Umut Meler ülkemiz için gurur vesilesidir. Bizlerin ondan özel ricası, devam etmesi, şiddete inat, bu vandallara inat görevini yapması. Toplumun hiçbir yerinde şiddet istemiyoruz. O en doğru kararları verecek, yargı da bu şiddeti yapanlar hakkında en doğru kararı verecek."

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise "Asla kabul edemeyeceğimiz görüntüler. Böyle bir kabullenilemez olayın bir vesile sayılmasını ve sporda şiddetin önlenmesine dönük olarak her kesimin burada harekete geçmesi umarım sağlar ve bir daha böylesine üzüntü verici görüntülerin olmasını önlemiş oluruz" diye konuştu.

"FUTBOLDAKİ BAŞARISIZLIKLARIN TEK SEBEBİ HAKEMLER DEĞİL"

Eski FIFA hakemi Selçuk Dereli, hastane önünde şunları söyledi:

"Futboldaki başarısızlıkların tek sebebi hakemler değil. Hakemi toplumun önüne atmak işin en kolay tarafı. Tabii ki hakem de hata yapabilir. Buna şiddetle karşılık vermek son derece yanlış. Türk futbolu kağıt üzerinde özerk gibi gözüküyor ama uygulamaya baktığınızda ciddi sıkıntılar var. Türk futbolunu yönetecek kişiyi unsurları seçmeli. Uygulamada birilerinin işaret ettiği biri geliyor. Onun karşısına rakip dahi çıkamıyor. TFF Başkanı ortamı germekten ziyade toparlayıcı olmalı."