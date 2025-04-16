CHP ilçe mitingilerine devam ediyor: Özel bu akşamki adresi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız" diyerek akşam Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya gelmek için çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki için vatandaşları bu akşam için Beylikdüzü'ne davet etti. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve milletin iradesine sahip çıkmak için bu akşam Beylikdüzü’ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız!

16 Nisan Çarşamba Beylikdüzü Yaşam Vadisi 20.30"