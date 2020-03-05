  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Mart 2020 23:21

CHP İstanbul'u yasa boğan ölüm

Cumhuriyet Halk Partisi'nin emektar ismi hayatını kaybetti. CHP eski İBB Grup Başkanvekili başta olmak üzere CHP'de görevlerde bulunan Kemal Akar hayatını kaybetti.

CHP İstanbul'u yasa boğan ölüm
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kanser hastası CHP eski İBB Grup Başkanvekili Kemal Akar hayatını kaybetti. 

2004 /2009 yıllarında Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclislerinde üye ve aynı zamanda CHP'nin İBB meclisinde grup başkanvekilliğini yapmış ve aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Kemal Akar vefat etti.

Yerelin Gündemi'nin aktardığına göre; Kemal Akar CHP'de siyasi çalışmalar yürütmeden önce DİSK Yönetim Kurulu üyeliği, OLEYİS Sendikası Marmara Bölge Temsilciliği yapmıştı. Akar, 12 Eylül darbesinden sonra açılan DİSK davalarında da yargılanmış ve uzun yıllar cezaevinde kalmıştı.

CHP Beşiktaş ilçe başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kemal Akar'ın cenazesi 07 Mart Cumartesi  öğle namazına müteakiben Levent Camii'nden kaldırılıp, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
vefat , hasta , kanser , chp , kemal akar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM