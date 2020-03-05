CHP İstanbul'u yasa boğan ölüm

Kanser hastası CHP eski İBB Grup Başkanvekili Kemal Akar hayatını kaybetti.

2004 /2009 yıllarında Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclislerinde üye ve aynı zamanda CHP'nin İBB meclisinde grup başkanvekilliğini yapmış ve aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Kemal Akar vefat etti.

Yerelin Gündemi'nin aktardığına göre; Kemal Akar CHP'de siyasi çalışmalar yürütmeden önce DİSK Yönetim Kurulu üyeliği, OLEYİS Sendikası Marmara Bölge Temsilciliği yapmıştı. Akar, 12 Eylül darbesinden sonra açılan DİSK davalarında da yargılanmış ve uzun yıllar cezaevinde kalmıştı.

CHP Beşiktaş ilçe başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kemal Akar'ın cenazesi 07 Mart Cumartesi öğle namazına müteakiben Levent Camii'nden kaldırılıp, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir.