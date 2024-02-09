CHP lideri Özel, Tuzla Piyade Okulu kararına rest çekti

CHP lideri Özel, Tuzla Piyade Okulu'ndaki 'Teğmenler olayı' ile ilgili verilen karara ilişkin "Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk rozeti takmayan teğmenlere tepki gösteren teğmenlerin ihraç edilmesine tepki gösterdi. Özel, “Atatürk’e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez” dedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda 10 Kasım’da Gazi Mustafa Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk’ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MSB'nin söz konusu kararına tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez."